«Пеликанс» будут активно пытаться обменять Брэндона Ингрэма

Теги Брэндон Ингрэм Баскетбол

«Новый Орлеан» намерен обменять форварда Брэндона Ингрэма в межсезонье.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Во всей лиге растет уверенность в том, что «Пеликанс» будут активно изучать варианты обмена Брэндона Ингрэма перед следующим сезоном. Исполнительный вице-президент «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин почти пообещал, что «Новый Орлеан» будет активен на рынке после поражения от «Тандер» со счетом 0-4 в первом раунде, а источники в лиге говорят, что уход Ингрэма из команды все чаще рассматривается как неизбежность, а не возможность», – сказал Стейн.

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