Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали 61 очко на двоих и вывели «Бостон» вперед в серии с «Кливлендом»

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«Селтикс» выиграли у «Кавальерс» (106:93) и повели в серии 2-1.

Лучшими в составе «Бостона» стали форвард Джейсон Тейтум и защитник Джейлен Браун.

В активе Тейтума – 33 очка, 13 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 11 из 25 с игры, 2 из 8 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

Браун набрал 28 очков, 9 подборов, 3 передачи и 1 перехват, реализовав 13 из 17 бросков с игры и 2 из 3 из-за дуги.

«Селтикс» вышли вперед в серии после первого гостевого матча (2-1).

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