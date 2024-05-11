Кевин Гарнетт: «Шэй Гилджес-Александер должен был получить награду MVP»

Теги Кевин Гарнетт НБА Оклахома-Сити Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Кевин Гарнетт считает, что Шэй Гилджес-Александер должен был стать MVP сезона.

«Это награда за регулярный чемпионат, и обычно лучший игрок представляет лучшую команду. Следовательно, я считаю, что Шэй должен был получить награду. Он играет за лучшую команду в лиге», – заявил член Зала славы.

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13 комментариев
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Ответ reneremy13@icloud.com
Ну шай заслужил ) первое место в супер конкурентной среде , идеальный сезон . Йокич сломал лигу , он будет эти трипл даблы еще лет 5 штамповать , что теперь игроков других не видеть в упор ?
Пусть тогда сделают сноску в голосовании, "Стата Йокича не считается, если там не 20+20+20".
А пока, это лига обычных расистов, которые напомню в середине сезона и Тейтума как то пытались пропихнуть, но тот настолько был обосран, что сам самоустранился. То есть устранился бы ШГА, они бы другого нашли, минуя того же Дончича. Да, это лига обыкновенных расистов, у которых кость в горле от 4 подряд МВП Йокича (одно, совести хватило украсть).
+25
-2
+23
Какие еще идиотские неаргументированные доводы будут находить черные братья чтоб обосрать триумф белого европейца ?)
+13
-2
+11
У негров продолжает бомбить... Как же хочется, чтобы Денвер оформил второй титул подряд. Какое удовольствие тогда будет читать Гарнетта, Аренаса, Шака, Смита, Перкинса и прочую нечисть
+13
-5
+8
Но ведь лучшая команда это Бостон, лол

Давайте тогда Деррику Уайту МВП!
+8
0
+8
Ответ reneremy13@icloud.com
Ну шай заслужил ) первое место в супер конкурентной среде , идеальный сезон . Йокич сломал лигу , он будет эти трипл даблы еще лет 5 штамповать , что теперь игроков других не видеть в упор ?
У Оклахомы и Денвера одинаковые показатели. А первое место у Бостона
+4
0
+4
Чтобы получить награду MVP в Оклахоме нужно обладать талантом Дюранта или харизмой Вестбрука, а Шай даже не Деррик Роуз, при всём к нему уважении.
+3
0
+3
По количеству побед поражений равенство, а значит смотрим на личную стату и вот тут Йокич вырывается вперед.
0
0
0
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Какие еще идиотские неаргументированные доводы будут находить черные братья чтоб обосрать триумф белого европейца ?)
Большинство голосующих цветные
+1
-1
0
Ответ The Don Killuminati
Походу Йокичу даже за зону плей-ин будут MVP давать За шестое место дали. Почему не дать Дончичу за пятое тогда? Он что, не тащил, или может Кайри сыграл 80 матчей?
какая разница, какое место, если стата побед и поражений одинаковая у Оклы и Денвера
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