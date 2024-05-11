Кевин Гарнетт: «Шэй Гилджес-Александер должен был получить награду MVP»

Кевин Гарнетт считает, что Шэй Гилджес-Александер должен был стать MVP сезона.

«Это награда за регулярный чемпионат, и обычно лучший игрок представляет лучшую команду. Следовательно, я считаю, что Шэй должен был получить награду. Он играет за лучшую команду в лиге», – заявил член Зала славы.