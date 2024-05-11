Кевин Гарнетт: «Шэй Гилджес-Александер должен был получить награду MVP»
Кевин Гарнетт считает, что Шэй Гилджес-Александер должен был стать MVP сезона.
«Это награда за регулярный чемпионат, и обычно лучший игрок представляет лучшую команду. Следовательно, я считаю, что Шэй должен был получить награду. Он играет за лучшую команду в лиге», – заявил член Зала славы.
А пока, это лига обычных расистов, которые напомню в середине сезона и Тейтума как то пытались пропихнуть, но тот настолько был обосран, что сам самоустранился. То есть устранился бы ШГА, они бы другого нашли, минуя того же Дончича. Да, это лига обыкновенных расистов, у которых кость в горле от 4 подряд МВП Йокича (одно, совести хватило украсть).
Давайте тогда Деррику Уайту МВП!