Стивен Эй Смит: «Рад за Николу Йокича, но в этом сезоне есть брат, которого совершенно обошли вниманием»

Теги Денвер НБА Оклахома-Сити Никола Йокич Шэй Гилджес-Александер Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит считает, что награду MVP должен был получить Гилджес-Александер.

«Никола Йокич не получил моего голоса. Мой голос был за Шэя Гилджес-Александера, который, как я считаю, должен был стать обладателем этой награды.

Никола Йокич великолепен, он феноменален, он чемпион. Я рад за него, и я не имею в виду, что он не заслужил эту награду. Но в этом сезоне есть брат, которого, как я считаю, совершенно обошли вниманием. Он занял второе место в голосовании, но я все равно считаю, что его оценили недостаточно высоко», – сказал эксперт.

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9 комментариев
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Забыл добавить, ЧЕРНЫЙ брат.
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Неманья или Страхинья?
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Когда какой-нибудь Аренас или Двайт Ховард несут чушь, я отношусь к этому спокойно - парни от природы туповаты, да и возможностью хоть как-то прокачать свой мозг пренебрегли...
Но когда телевизионный эксперт лепечет аки младенец, становится грустно, что вот такая нелогичная чушь хавается тамошним людом. Ему бы пройти онлайн-курс базовой логики и основ грамотного мышления, может смог бы даже свои расистские закидоны маскировать последовательным и логичным построением фраз
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Неуважение и дискриминация
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Да он про Дончича, пацаны
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думал товарищ про Брансона. ну хоть так )
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Ответ Роман Ивашин
Да он про Дончича, пацаны
Дончич у него на пятом месте
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