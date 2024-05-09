Стивен Эй Смит: «Рад за Николу Йокича, но в этом сезоне есть брат, которого совершенно обошли вниманием»

Стивен Эй Смит считает, что награду MVP должен был получить Гилджес-Александер.

« не получил моего голоса. Мой голос был за , который, как я считаю, должен был стать обладателем этой награды.

Никола Йокич великолепен, он феноменален, он чемпион. Я рад за него, и я не имею в виду, что он не заслужил эту награду. Но в этом сезоне есть брат, которого, как я считаю, совершенно обошли вниманием. Он занял второе место в голосовании, но я все равно считаю, что его оценили недостаточно высоко», – сказал эксперт.