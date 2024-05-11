Джамал Мозли: «Игрокам НБА не нужно сравнивать себя с величайшими в истории»

Теги Орландо НБА Джамал Мозли Баскетбол

Джамал Мозли высказался о том, что игроки сравнивают себя с лучшими в истории.

«Недавно я говорил кому-то то же самое о Паоло Банкеро. Он самостоятельный игрок. Он все создает сам. Поэтому он готов учиться и изучать игру. Он берет отдельные части от других игроков, но он сам создает то, кем он является.

То же самое можно сказать о Франце Вагнере, Джейлене Саггсе, Коуле Энтони. Все наши молодые игроки берут отдельные части от других людей. Когда ты способен делать это, чтобы создать лучшую версию себя, тебе не нужно сравнивать себя с другими. Ты берешь отдельные аспекты игры и делаешь их своими», – сказал главный тренер «Орландо».

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