Пол Пирс об уровне обеспокоенности за «Тандер» перед выездом в Даллас: «Девять по десятибалльной шкале»

Теги Пол Пирс Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Пол Пирс считает, что «Тандер» придется непросто во время выезда в Даллас.

«Мой уровень обеспокоенности за них составляет девять по десятибалльной шкале.

Сначала я думал, что семь, но должно быть все же девять, потому что им впервые предстоит увидеть, что это значит – находиться в реальной обстановке плей-офф на чужой арене.

Не думаю, что они смогли оценить это в Новом Орлеане. Даллас – другое место, болельщики там совсем другие», – считает бывший игрок НБА.

Счет в серии после двух матчей в Оклахома-Сити – 1-1.

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4 комментария
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Кьюбан уже заготовил рэп-кричалку:

"Шэй, ты президент, ты MVP на 100 процентов.
Но Даллас - это город, где кончают президентов.
Раунд!"
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Хана им
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Ахаха
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Круто припозорил балельщиков Орлеана
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