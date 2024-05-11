Пол Пирс об уровне обеспокоенности за «Тандер» перед выездом в Даллас: «Девять по десятибалльной шкале»
Пол Пирс считает, что «Тандер» придется непросто во время выезда в Даллас.
«Мой уровень обеспокоенности за них составляет девять по десятибалльной шкале.
Сначала я думал, что семь, но должно быть все же девять, потому что им впервые предстоит увидеть, что это значит – находиться в реальной обстановке плей-офф на чужой арене.
Не думаю, что они смогли оценить это в Новом Орлеане. Даллас – другое место, болельщики там совсем другие», – считает бывший игрок НБА.
Счет в серии после двух матчей в Оклахома-Сити – 1-1.
"Шэй, ты президент, ты MVP на 100 процентов.
Но Даллас - это город, где кончают президентов.
Раунд!"