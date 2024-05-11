Чемпионат Турции. «Бурсаспор» сыграет с «Фенербахче»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.
«Бурсаспор» на домашней арене сыграет с «Фенербахче».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 мая, 19.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Анадолу Эфес – 24-5, Фенербахче – 23-5, Бешикташ – 21-9, Каршияка – 21-9, Маниса – 16-14, Галатасарай – 16-14, Петким Спор – 15-15, Бурсаспор – 14-15, Тюрк Телеком – 14-16, Бююкчекмедже – 13-16, Тофаш – 13-17, Дарушафака – 12-17, Меркезефенди – 13-18, Бахчешехир – 12-19, Бодрумспор – 8-22, Самсунспор – 3-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.