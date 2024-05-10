Андреас Пистиолис: «Хорошо, что мы извлекли урок из предыдущего матча»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Мело Тримбл Баскетбол

ЦСКА вышел вперед в серии с «Зенитом» (2-1).

Первая игра в Москве закончилась со счетом 75:61 в пользу хозяев.

ЦСКА ужесточил работу в обороне и провел лучший защитный матч этого розыгрыша плей-офф, позволив «Зениту» набрать только 61 очко.

Лучшим в составе московского клуба стал защитник Мело Тримбл, набравший 15 очков, 6 подборов и 4 передачи.

«Понятно, что я доволен тем, как мы сыграли. Но это серия, в которой мы выиграли еще одну четверть. Работа пока не выполнена. Хорошо, что мы извлекли урок из предыдущего матча и подошли к этому с правильным настроем. И я поздравляю игроков, они здорово постарались», – заключил главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после матча.

 

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