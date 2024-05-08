Марк Дэйгнолт о 6 из 19 с игры у Дончича: «Лу Дорт осложнил ему жизнь»
Марк Дэйгнолт похвалил Лугенца Дорта после 1-го матча с «Далласом».
Лидер «Мэверикс» Лука Дончич реализовал 6 из 19 с игры при 5 потерях, «Тандер» победили 117:95, 1-0.
«Лу Дорт – настоящий боец. Он привносит энергию и страсть в каждом матче.
Дончич – очень серьезный оппонент, это великолепный игрок, у которого сегодня вышел не лучший матч. Он, конечно, будет играть лучше, чем сегодня. Сегодня Лу Дорт осложнил ему жизнь. Вся наша команда осложнила ему жизнь», – заявил главный тренер «Оклахомы».