Марк Дэйгнолт о 6 из 19 с игры у Дончича: «Лу Дорт осложнил ему жизнь»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Лугенц Дорт Марк Дэйгнолт Баскетбол

Марк Дэйгнолт похвалил Лугенца Дорта после 1-го матча с «Далласом».

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич реализовал 6 из 19 с игры при 5 потерях, «Тандер» победили 117:95, 1-0.

«Лу Дорт – настоящий боец. Он привносит энергию и страсть в каждом матче.

Дончич – очень серьезный оппонент, это великолепный игрок, у которого сегодня вышел не лучший матч. Он, конечно, будет играть лучше, чем сегодня. Сегодня Лу Дорт осложнил ему жизнь. Вся наша команда осложнила ему жизнь», – заявил главный тренер «Оклахомы».

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2 комментария
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Лу Дорт вообще какой то защитный монстр в этом плей-офф. Я бы ему ПОКА звание лучшего защитника плей-офф дал вообще.
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Пока что ни разу не позволили сопернику набрать 100 очков в плей-офф, во многом как раз заслуга Лу
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