Ростислав Вергун: «Суть нашей профессии — это вызывать эмоции»

Ростислав Вергун рассказал о своем отношении к мнению болельщиков.

«Недавно у нас была встреча с болельщиками. Забавно, как сейчас они поделились на две группы: одни подходят и говорят «я не хейтил», а другие — «я хейтил, но теперь я извиняюсь». Да без проблем!

Я понимаю, что суть нашей профессии — это вызывать эмоции, любые эмоции. Я сказал болельщику: «Надеюсь, что для вас это хороший пример того, что вы не можете оценивать человека, не зная его, не изучив предмет».

А как я к этому относился? Для меня важнее мнение того же , который, по сути, и порекомендовал меня. Он говорил, что да, с «Минском» было непросто играть — организованная команда, в следующий раз нужно быть чуть повнимательнее, чтобы не допустить какой-то бэд дэй. Он это не просто там где-то ляпнул, а почувствовал, взял на себя мужество порекомендовать меня. Я ему за это признателен.

Жизненный опыт дает понять, что ты не можешь фокусироваться и распыляться на мнение всех; ты должен абстрагироваться, дифференцировать — это важно, а это не важно. Я чувствую то же самое сейчас. Вот он что-то сказал — а кто он? он чего-то добился? он что-то знает? насколько он разбирается? насколько квалифицирован?

Я прекрасно понимаю болельщиков. В моем первом интервью во время трудоустройства в «Уралмаш» я задал вопрос: «Вы вообще понимаете, во что вы пытаетесь сейчас влезть?» Когда я услышал осознанный ответ, что все все понимали, я сказал: «Я в себе не сомневаюсь. Просто я не хочу, чтобы это решение повлияло на чью-то судьбу. Я хочу сделать лучше». Когда я понимаю, что есть риски, я хочу их проговорить, предупредить, чтобы кому-то не было хуже, — сказал главный тренер « ».