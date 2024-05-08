Велимир Перасович: «Локо» «убил» нас в быстрых прорывах и с линии штрафных»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович прокомментировал поражение УНИКСа от «Локо» во 2-м матче.

«Поздравляю «Локомотив-Кубань», сегодня они были лучше, особенно в концовке заключительной четверти. Они показали отличный баскетбол в ключевые моменты матча.

Как всегда, мы проигрываем «Локо», когда они превосходят нас на подборах. В первой половине у нас было большое преимущество, но соперники остались в игре из-за большого количества наших потерь при переходах. Гости набрали 21 очко в быстрых прорывах и с линии штрафных – они «убили» нас именно в этих компонентах.

Во второй половине «Локомотив-Кубань» действовал лучше, забил несколько тяжелых бросков и склонил игру на свою сторону. Счет в серии стал 1-1. Я верю в свою команду, что у нас найдутся силы играть лучше», – сказал главный тренер УНИКСа.

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в гостях во втором матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (84:71, 1-1).

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