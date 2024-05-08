«Юта» намерена строить команду вокруг Маркканена. Может обменять его только на 4-5 пиков 1-го раунда и игрока с потенциалом звезды

«Юта» высоко ценит Лаури Маркканена.

По информации обозревателя The Athletic Тони Джонса, «Джаз» обменяют финского «большого» только за очень крупную компенсацию.

«Маркканен очень важен для «Джаз», выменять его оттуда непросто. Они потребуют что-то из серии 4-5 пиков 1-го раунда и игрока с потенциалом звезды.

Очень важно, что – это звездный игрок, которому нравится в Юте. «Джаз» нацелены на построение команды вокруг него. Они собираются подписать с ним долгосрочный контракт», – пишет Джонс.