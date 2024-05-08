«Юта» намерена строить команду вокруг Маркканена. Может обменять его только на 4-5 пиков 1-го раунда и игрока с потенциалом звезды

Теги НБА Юта Лаури Маркканен Баскетбол

«Юта» высоко ценит Лаури Маркканена.

По информации обозревателя The Athletic Тони Джонса, «Джаз» обменяют финского «большого» только за очень крупную компенсацию.

«Маркканен очень важен для «Джаз», выменять его оттуда непросто. Они потребуют что-то из серии 4-5 пиков 1-го раунда и игрока с потенциалом звезды.

Очень важно, что Лаури – это звездный игрок, которому нравится в Юте. «Джаз» нацелены на построение команды вокруг него. Они собираются подписать с ним долгосрочный контракт», – пишет Джонс.

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14 комментариев
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Юте можно только посочуствовать,слишком маленький,провинциальный город,куда никто из звезд в здравом уме не поедет.
Поэтому приходится строить команды вокруг тех кого получится задрафтовать или обменять.Как бы Маркканен не был хорош,но на главную звезду в команде он не тянет.
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Ответ Eduard Rastryopin
Юте можно только посочуствовать,слишком маленький,провинциальный город,куда никто из звезд в здравом уме не поедет. Поэтому приходится строить команды вокруг тех кого получится задрафтовать или обменять.Как бы Маркканен не был хорош,но на главную звезду в команде он не тянет.
Так у Милуоки получилось же может и Юте повезет лет через 5
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у юты и так куча пиков, которые они за Гобера получили, при правильном использовании можно чемпионскую команду построить лет через 5
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он и близко столько не стоит
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ни потребуют что-то из серии 4-5 пиков 1-го раунда и игрока с потенциалом звезды. Кто за Марканена такое отдаст, таких в НБА наверное нет и не будет
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Может, они имели в виду 45 пиков 1-го раунда? :-)))
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Ну получается шпоры могут претендовать. Вембаньяма, 1-й пик этого года + защищенный пик торонто + парочка будущих пиков (а с таким трейдом пики будут хорошие:). Если не хватит, то можно Поповича с бутылкой хорошего вина докинуть.
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Он неплохой игрок, но это слишком переоцененное заявление, строить команду во круг него
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Сначала подумал, что за хоккеист...да и финн к тому же.
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Ответ rboroveev@gmail.com
Думаешь, очередь вложиться в такой актив из донной команды?
ну пока Минька с Гобером в пух и прав разносит чемпиона)))
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Ответ Дмитрий Дмитриев
ну пока Минька с Гобером в пух и прав разносит чемпиона)))
разносит без Гобера=) он потом подойдет
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Ответ Eduard Rastryopin
Юте можно только посочуствовать,слишком маленький,провинциальный город,куда никто из звезд в здравом уме не поедет. Поэтому приходится строить команды вокруг тех кого получится задрафтовать или обменять.Как бы Маркканен не был хорош,но на главную звезду в команде он не тянет.
Они не так давно регулярку выигрывали, чего их жалеть. В ПО не сложилось, бывает.
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