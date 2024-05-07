Лу Уильямс: «Энтони Эдвардс – новое лицо НБА»

Лу Уильямс поражен выступлением Энтони Эдвардса.

«Мы все время двигались не в том направлении. Мы уже видели новое лицо лиги. Мы пытались выяснить, кто это будет. Бросались разными именами. Но это . То, как он играл в первом матче против «Денвера», заставило весь мир обратить на него внимание.

Я не испытывал такого ощущения от молодого игрока со времен . Который врывается в лигу с такой скоростью и заставляет с собой считаться. Мы не понимали, не верили, что « » может стать контендером уже в этом сезоне. И не думали, что Эдвардс сможет выйти на этот уровень тоже.

То, что оба этих процесса произошли в одно время, радует меня как фаната игры. Хоть я и в меньшинстве, но считаю, что «Тимбервулвз» могут забрать и второй матч в Денвере», – признался бывший игрок.