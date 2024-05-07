Лу Уильямс: «Энтони Эдвардс – новое лицо НБА»

Теги Миннесота Лу Уильямс НБА Деррик Роуз НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Лу Уильямс поражен выступлением Энтони Эдвардса.

«Мы все время двигались не в том направлении. Мы уже видели новое лицо лиги. Мы пытались выяснить, кто это будет. Бросались разными именами. Но это Энтони Эдвардс. То, как он играл в первом матче против «Денвера», заставило весь мир обратить на него внимание.

Я не испытывал такого ощущения от молодого игрока со времен Деррика Роуза. Который врывается в лигу с такой скоростью и заставляет с собой считаться. Мы не понимали, не верили, что «Миннесота» может стать контендером уже в этом сезоне. И не думали, что Эдвардс сможет выйти на этот уровень тоже.

То, что оба этих процесса произошли в одно время, радует меня как фаната игры. Хоть я и в меньшинстве, но считаю, что «Тимбервулвз» могут забрать и второй матч в Денвере», – признался бывший игрок.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Такое ощущение, что все торопятся сравнить его с Джорданом и назвать новым лицом Лиги, чтобы потом, если что, сказать в чьем-нибудь подкасте: «А я же вам говорил! еще в 2024…».
Дайте парню сначала хотя бы до Большого финала дойти.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий