«Кливленд» вышел во второй раунд плей-офф без Леброна Джеймса впервые с 1993 года

«Кавальерс» прошли «Мэджик» в семи матчах и встретятся с «Бостоном».

В последний раз «Кливленд» выступал в полуфинале Восточной конференции без в составе в 1993 году. Клуб обыграл «Нью-Джерси» в первом раунде (3-2) и уступил « » Майла Джордана со счетом 0-4 во втором.

«Кавальерс» прошли первый раунд плей-офф-2024 благодаря успешной игре защитника . На его счету в серии 28,7 очка, 5 подборов и 4,4 передачи в среднем.