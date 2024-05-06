«Кливленд» вышел во второй раунд плей-офф без Леброна Джеймса впервые с 1993 года
«Кавальерс» прошли «Мэджик» в семи матчах и встретятся с «Бостоном».
В последний раз «Кливленд» выступал в полуфинале Восточной конференции без Леброна Джеймса в составе в 1993 году. Клуб обыграл «Нью-Джерси» в первом раунде (3-2) и уступил «Чикаго» Майла Джордана со счетом 0-4 во втором.
«Кавальерс» прошли первый раунд плей-офф-2024 благодаря успешной игре защитника Донована Митчелла. На его счету в серии 28,7 очка, 5 подборов и 4,4 передачи в среднем.
Такими темпами это будет самая слабая оппозиция по пути в Финал за долгие годы, Бостону для титула нужно одну серию против нормальной команды взять за весь плей-офф