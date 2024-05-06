«Детройт» запросит разрешение на собеседование с Джоном Хорстом

Теги Детройт Милуоки НБА Джон Хорст Баскетбол

Генеральный менеджер «Милуоки» Джон Хорст может перейти в «Детройт».

«Пистонс» собираются официально запросить разрешение на собеседование с Хорстом, которого они рассматривают как кандидата на вакантную должность президента по баскетбольным операциям.

Удовлетворят ли «Бакс» просьбу «Пистонс», пока неизвестно. Хорст начинал карьеру в «Детройте» и является уроженцем Мичигана. 

Клуб также рассматривает кандидатуры Тима Коннелли и Скотта Перри.

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