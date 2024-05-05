Руди Гобер: «Майка Конли всегда будут недооценивать, но для него это не проблема. Это характерно для нашей команды»

Теги Денвер Миннесота НБА Майк Конли НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобер назвал сильную сторону «Миннесоты».

У центрового «Вулвз» спросили, оценивается ли по достоинству игра первого номера команды Майка Конли в нападении.

«Майка Конли всегда будут недооценивать, но для него это не проблема. Его это не волнует. Его волнуют победы.

И это характерно для нашей команды. Благодаря таким, как он – тем, для кого не столь важны разные сопутствующие факторы – мы те, кто мы есть», – сказал француз.

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3 комментария
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Ответ Tik Tot Don Don
Ага, не проблема... я помню как ему выписали по-моему 140 млн и это было для всех шоком, но все равно признание важная штука и он будет всегда жалеть о не попадании на мвз и тд
Он был на на мвз в 2021
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