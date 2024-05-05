Руди Гобер: «Майка Конли всегда будут недооценивать, но для него это не проблема. Это характерно для нашей команды»
Руди Гобер назвал сильную сторону «Миннесоты».
У центрового «Вулвз» спросили, оценивается ли по достоинству игра первого номера команды Майка Конли в нападении.
«Майка Конли всегда будут недооценивать, но для него это не проблема. Его это не волнует. Его волнуют победы.
И это характерно для нашей команды. Благодаря таким, как он – тем, для кого не столь важны разные сопутствующие факторы – мы те, кто мы есть», – сказал француз.