Руди Гобер: «Майка Конли всегда будут недооценивать, но для него это не проблема. Это характерно для нашей команды»

Руди Гобер назвал сильную сторону «Миннесоты».

У центрового «Вулвз» спросили, оценивается ли по достоинству игра первого номера команды Майка Конли в нападении.

« всегда будут недооценивать, но для него это не проблема. Его это не волнует. Его волнуют победы.

И это характерно для нашей команды. Благодаря таким, как он – тем, для кого не столь важны разные сопутствующие факторы – мы те, кто мы есть», – сказал француз.