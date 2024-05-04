Кайри Ирвинг имеет результат 13-0 в матчах, в которых его команда может закрыть серию плей-офф

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

«Даллас» Кайри Ирвинга победил «Клипперс» в 6-м матче серии – 114:101, 4-2.

Звездный разыгрывающий после этой победы имеет результат 13-0 в матчах, в которых его команда имеет возможность закрыть серию плей-офф.

В подобных встречах Ирвинг набирает в среднем 23,2 очка за игру.

В шестом матче с «Клипперс» в активе Кайри 30 очков (28 из них во второй половине), 6 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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2 комментария
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что-то по такой игре Кайри, даже начинает вериться во что-то значимое. Если остальные игроки помогут, а Лука будет в хорошей форме, то шансы пройти Оклу точно есть.
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