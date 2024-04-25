Зал славы баскетбола имени Нейсмита перенес церемонию введения новых членов на октябрь

Церемония введения в Зал славы баскетбола перенесена с августа на октябрь.

Изменение дат связано с большим количеством событий в летний период, включая олимпийский баскетбольный турнир. Церемония пройдет 12 и 13 октября вместо ранее запланированных 16-17 августа.

«Зал славы благодарит баскетбольную общественность за рекомендации по корректировке нашего расписания. Мы понимаем важность олимпийских мероприятий и приносим извинения за любые неудобства, связанные с изменением сроков церемонии. Перенос на октябрь гарантирует оптимальные условия для зрителей и гостей», – заявил президент славы Джон Долева.