Сергей Кущенко: «Лига ВТБ не обязана развивать молодых игроков. Мы должны предлагать болельщику качественный баскетбол»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о лимите на легионеров.

- Лимит на легионеров в Единой лиге: шесть иностранцев в заявке из 12 игроков на матч. Оптимальный формат или может быть альтернатива? Есть ли давление со стороны Минспорта?

– Давления нет, но обсуждение идет постоянно. Мы свою позицию формулировали неоднократно. Нельзя разные виды спорта брать под одну гребенку. Российский хоккей – мирового уровня, это исторический факт. Волейбол – то же самое. Поэтому там другой, более жесткий подход к лимиту.

Баскетбол? Неоткуда нам взять столько российских игроков уровня Андрея Кириленко или Алексея Шведа, чтобы сохранить в Единой лиге качественный баскетбол. Необходим «микс» с иностранцами.

В то же время при нынешнем лимите у россиян достаточно вариантов, чтобы добыть себе игровое время. И что мы видим? По-прежнему востребованы ветераны – возрастные, уже за 35 лет Вячеслав Зайцев, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и другие. Почему? Им так и не появилось замены. Хотя шансов предоставлено полно. Значит, где-то недорабатывает система подготовки резерва.

Единая лига не обязана развивать молодых игроков. Мы должны предлагать болельщику качественный баскетбол.

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5 комментариев
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Ответ sergey2022
Правильно говорите с одной поправкой, это всё будет актуально когда не будет бюджетных денег и денег госкомпаний, как научитесь сами деньги зарабатывать, тогда вперёд и с песней, а так помалкиваем и развиваем молодежь
Как им зарабатывать самим?На первый матч п/о коней тех же,всего 1000 народа пришло.Чтобы какой-то доход нормальный был,нужно постоянно 10к+ .А они сарай строят на 5 тыщ.Вот и всё развитие.Про другие команды молчу,там ещё хуже дела.
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Правильно говорите с одной поправкой, это всё будет актуально когда не будет бюджетных денег и денег госкомпаний, как научитесь сами деньги зарабатывать, тогда вперёд и с песней, а так помалкиваем и развиваем молодежь
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"Российский хоккей – мирового уровня, это исторический факт. Волейбол – то же самое. Поэтому там другой, более жесткий подход к лимиту."

Ну по такой логике в футболе вообще лимита быть не должно)
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Посмотрел бы на НБА, лагеря по всему миру, поиск талантов, скауты..Кущенко даже числился в Бруклин Нетс.. Конечно легче взять иностранца. Сколько тренерских семинаров провели тренеры лиги ВТБ под эгидой лиги ВТБ? А мы ещё удивляемся почему у нас такой уровень. Системный подход, господин Кущенко. На деньги государства в общем команды существуют и лига соответственно. А вы ничего не должны, интересно получается...
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О том и разговор не умеете зарабатывать, продукт не интересен в данный момент, молчишь в тряпочку, не делаешь грудь колесом что должен, что не должен
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