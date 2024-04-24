Сергей Кущенко: «Лига ВТБ не обязана развивать молодых игроков. Мы должны предлагать болельщику качественный баскетбол»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о лимите на легионеров.

- Лимит на легионеров в лиге: шесть иностранцев в заявке из 12 игроков на матч. Оптимальный формат или может быть альтернатива? Есть ли давление со стороны Минспорта?

– Давления нет, но обсуждение идет постоянно. Мы свою позицию формулировали неоднократно. Нельзя разные виды спорта брать под одну гребенку. Российский хоккей – мирового уровня, это исторический факт. Волейбол – то же самое. Поэтому там другой, более жесткий подход к лимиту.

Баскетбол? Неоткуда нам взять столько российских игроков уровня Андрея Кириленко или Алексея Шведа, чтобы сохранить в Единой лиге качественный баскетбол. Необходим «микс» с иностранцами.

В то же время при нынешнем лимите у россиян достаточно вариантов, чтобы добыть себе игровое время. И что мы видим? По-прежнему востребованы ветераны – возрастные, уже за 35 лет Вячеслав Зайцев, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и другие. Почему? Им так и не появилось замены. Хотя шансов предоставлено полно. Значит, где-то недорабатывает система подготовки резерва.

Единая лига не обязана развивать молодых игроков. Мы должны предлагать болельщику качественный баскетбол.