Девин Букер о 0-2 в серии с «Миннесотой»: «Не сбрасывайте «Финикс» со счетов»

Девин Букер считает, что «Финикс» еще поборется за выход во 2-й раунд.

«Санз» во вторник уступили «Тимбервулвз» со счетом 93:105, звездная команда уступает в серии 0-2.

«Не сбрасывайте « » со счетов. На то это и серия.

Насколько я знаю, ни одна команда пока не побеждала в гостях (до победы «Индианы» в Милуоки домашние команды имели результат 12-0 в плей-офф-2024 – Sports.ru). Понимаю, что это не имеет к нам непосредственного отношения, но ситуация пока такова», – сказал .