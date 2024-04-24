Девин Букер о 0-2 в серии с «Миннесотой»: «Не сбрасывайте «Финикс» со счетов»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Девин Букер считает, что «Финикс» еще поборется за выход во 2-й раунд.

«Санз» во вторник уступили «Тимбервулвз» со счетом 93:105, звездная команда уступает в серии 0-2.

«Не сбрасывайте «Финикс» со счетов. На то это и серия.

Насколько я знаю, ни одна команда пока не побеждала в гостях (до победы «Индианы» в Милуоки домашние команды имели результат 12-0 в плей-офф-2024 – Sports.ru). Понимаю, что это не имеет к нам непосредственного отношения, но ситуация пока такова», – сказал Букер.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Даллас же победил еще вроде
+1
0
+1
Прекращай Дэвин!
0
0
0
Где-то сидит один Грин, чтоб ответку Нуркичу выдать)
0
0
0
Зачем нам, вам сбросит Миннесота!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий