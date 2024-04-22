Игроки НБА больше всего опасаются драки с Джеймсом Джонсоном

Теги Детройт Хьюстон Индиана НБА Джеймс Джонсон Стивен Адамс Айзейя Стюарт Баскетбол

Джеймс Джонсон – самый опасный в драке по мнению игроков НБА.

The Athletic провел анонимный опрос среди баскетболистов лиги. Меньше всего игроки хотели бы устроить потасовку с форвардом «Индианы» Джеймсом Джонсоном.

«Он реально умеет драться. Он другой. Немного сумасшедший. Ты не выиграешь в драке с ним. Но если сумеешь – тебе придется его прикончить», – заявил один из проголосовавших.

«Он все еще играет? У него три черных пояса. Я к нему и близко не подойду. Есть ребята, которые могут мне навалять, но Джеймс заедет мне в голову с ноги», – написал другой.

Один из бывших одноклубников Джонсона прокомментировал сложившееся в лиге мнение: «Он на самом деле самый классный мужик. Просто такая репутация. Если вы на него наедете, да, может что-то такое случиться. Но он один из моих любимых партнеров по команде».

Центровой «Хьюстона» Стивен Адамс в третий раз получил второе место в голосовании после Джонсона.

«Он знает все штучки из ММА и может поймать тебя на удушающий моментально. Он будет мягок. Скажет тебе расслабиться и придушит», – посмеялся один из игроков.

 Третьим стал центровой Айзейя Стюарт из «Детройта».

 

10 комментариев
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Эмбид то чем опасен, слезами зальет или что
+28
-5
+23
Ответ andrei1977
Эмбид то чем опасен, слезами зальет или что
На флэгрант посадит и штрафные пойдёт бить
+21
-1
+20
Конечно то, что Марьянович умер от книги в драке с белорусом Джордано, пошатнули его позиции в этом рейтинге.
+15
-1
+14
То есть перспектива драки с двухметровым сербским кабаном и его криминального вида братьями никого не пугает, понятно.
+3
-1
+2
С Адамсом драться бессмысленно, он ничего не почувствует, а зато второй участник драки может сломать себе что-нибудь.
+2
0
+2
не помню, чтобы Адамс с кем-нибудь дрался, да и вообще как-то конфликтовал
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Скупая слеза напутствия скатилась из глаз Стивена Джексона и Лэрри Джонсона. Рашиду и Бену Уоллесам тоже взгрустнулось.
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Я бы больше всего опасался драки с Жа Морантом. Один наган стоит миллиона черных поясов и штучек из ММА.
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Ответ DeX
не помню, чтобы Адамс с кем-нибудь дрался, да и вообще как-то конфликтовал
Это потому что все понимают, что вот этого парня трогать не следует. Пару раз вроде как ему попадало, но это из случая "просто неумышленно" и что характерно обидчики сразу же шли извиняться))
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