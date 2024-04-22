Игроки НБА больше всего опасаются драки с Джеймсом Джонсоном

Джеймс Джонсон – самый опасный в драке по мнению игроков НБА.

The Athletic провел анонимный опрос среди баскетболистов лиги. Меньше всего игроки хотели бы устроить потасовку с форвардом «Индианы» .

«Он реально умеет драться. Он другой. Немного сумасшедший. Ты не выиграешь в драке с ним. Но если сумеешь – тебе придется его прикончить», – заявил один из проголосовавших.

«Он все еще играет? У него три черных пояса. Я к нему и близко не подойду. Есть ребята, которые могут мне навалять, но Джеймс заедет мне в голову с ноги», – написал другой.

Один из бывших одноклубников Джонсона прокомментировал сложившееся в лиге мнение: «Он на самом деле самый классный мужик. Просто такая репутация. Если вы на него наедете, да, может что-то такое случиться. Но он один из моих любимых партнеров по команде».

Центровой « » в третий раз получил второе место в голосовании после Джонсона.

«Он знает все штучки из ММА и может поймать тебя на удушающий моментально. Он будет мягок. Скажет тебе расслабиться и придушит», – посмеялся один из игроков.

Третьим стал центровой из « ».