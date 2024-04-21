Джеймс Уорти: «Возможно, «Лейкерс» перестали считать, что могут победить»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Джеймс Уорти НБА плей-офф Баскетбол

Джеймс Уорти раскритиковал концентрацию «Лейкерс» на игре во второй половине.

«Пока «Лейкерс» понимали ценность владений, у них было комфортное преимущество. Но потом вдруг они перестали их беречь. Кажется, «Денвер» сравнял счет, Леброн Джеймс забросил важную трешку. В этот момент игра перевернулась.

«Денвер» заявил права на третью четверть с этого момента. Они вернулись в игру, сравняли счет, вышли вперед за счет трехочкового. В этой четверти вы увидели взрослую, понимающую команду, знающую как играть друг с другом. Они берегли мяч так, как будто получили его в последний раз.

Когда у тебя преимущество, а ты начинаешь валять дурака, отдавать очевидные передачи, совершать потери – это плохой баскетбол. Несостоятельный. И происходит вот это. Третья четверть была провальной.

Возможно, «Лейкерс» перестали считать, что могут победить. Не знаю, что произошло, еще больше потерь, недостаточно движения в атаке, изоляции, снова потери – и вот вас уже положили на лопатки», – обрисовал поражение команды из Лос-Анджелеса легендарный форвард.

«Лейкерс» уступили «Денверу» в первой игре плей-офф со счетом 103:114.

7 комментариев
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В этом и дикий плюс Денвера - всегда играют как в клатче
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Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий скрыт
Давай хоть тут без глоров и отбитых фанатов, футбольной ветки достаточно)
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Они уступают по составу и скамейке запасных. В игре допускают больше ошибок, особенно в третьей четверти, и уже не в первый раз. Ривз и Хачимура должны приносить минимум по 15 очков, а "сидриппити" должен, наконец то, попадать в матчах с Денвером. Во-первых, они переворачивают игру и побеждают морально. У Лейкерс все просто; их партнеры не помогают Дэвису и Леброну. А скамейки и вовсе нет. Если они не зацепиться за следующий матч, они поедут на рыбалку.
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Всё верно рассказал Уорти. В следующем матче увидим пошёл ли урок в прок. Девять поражений подряд... Тут уже и умственно отсталому понятно - что-то идёт не так. Нельзя терять концентрацию. Всё таки с чемпионом играют.
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Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий скрыт
В паре Бостон-Майами тоже есть явный фаворит (даже если Батлер будет играть). Как и в паре Окла-Новый Орлеан (особенно если Зайон не будет играть).
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