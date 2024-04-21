Джеймс Уорти: «Возможно, «Лейкерс» перестали считать, что могут победить»

Джеймс Уорти раскритиковал концентрацию «Лейкерс» на игре во второй половине.

«Пока «Лейкерс» понимали ценность владений, у них было комфортное преимущество. Но потом вдруг они перестали их беречь. Кажется, «Денвер» сравнял счет, забросил важную трешку. В этот момент игра перевернулась.

«Денвер» заявил права на третью четверть с этого момента. Они вернулись в игру, сравняли счет, вышли вперед за счет трехочкового. В этой четверти вы увидели взрослую, понимающую команду, знающую как играть друг с другом. Они берегли мяч так, как будто получили его в последний раз.

Когда у тебя преимущество, а ты начинаешь валять дурака, отдавать очевидные передачи, совершать потери – это плохой баскетбол. Несостоятельный. И происходит вот это. Третья четверть была провальной.

Возможно, «Лейкерс» перестали считать, что могут победить. Не знаю, что произошло, еще больше потерь, недостаточно движения в атаке, изоляции, снова потери – и вот вас уже положили на лопатки», – обрисовал поражение команды из Лос-Анджелеса легендарный форвард.

« » уступили « » в первой игре плей-офф со счетом 103:114.