ACB. «Реал» в гостях разобрался с «Сарагосой», «Уникаха» сыграет с «Басконией» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Реал» в гостях разобрался с «Сарагосой». « » встретится с «Басконией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 25-5, Уникаха – 24-5, Барселона – 21-9, – 19-10, – 19-11, – 19-11, – 18-11, – 17-13, – 16-13, Ховентуд – 14-15, Бильбао – 13-16, Сарагоса – 11-19, – 11-19, Жирона – 10-19, Гранада – 9-21, Бреоган – 8-22, Обрадойро – 7-22, Паленсия – 5-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.