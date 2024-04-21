ACB. «Реал» в гостях разобрался с «Сарагосой», «Уникаха» сыграет с «Басконией» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Реал» в гостях разобрался с «Сарагосой». «Уникаха» встретится с «Басконией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 апреля, 13.30, «Príncipe Felipe Arena»
- Сарагоса
- Юста (11), Уотт (11), Сулейманович (10), Белл-Хэйнс (4), Макфэдден (4) – старт; Кравич (17), Дилэйни (8), Куэвас (2), Менсия (2), Андроникашвили (1), Лангарита (0), Гонсалес (0).
- Дата проведения
- 21 апреля, 13.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Ховентуд
- Эндрюс (10), Эванс (9), Ружич (9 + 7 подборов), Кук (7), Краг (0) – старт; Томич (22), Фелис (16), Бродзянски (9), Вивес (7), Бускетс (5), Рибас (2), де Оливейра (0).
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Положение команд: Реал – 25-5, Уникаха – 24-5, Барселона – 21-9, Тенерифе – 19-10, Мурсия – 19-11, Гран-Канария – 19-11, Валенсия – 18-11, Манреса – 17-13, Баскония – 16-13, Ховентуд – 14-15, Бильбао – 13-16, Сарагоса – 11-19, Андорра – 11-19, Жирона – 10-19, Гранада – 9-21, Бреоган – 8-22, Обрадойро – 7-22, Паленсия – 5-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.