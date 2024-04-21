ACB. «Реал» в гостях разобрался с «Сарагосой», «Уникаха» сыграет с «Басконией» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Баскония Уникаха Реал чемпионат Испании Жирона Валенсия Бильбао Сарагоса Обрадойро Тенерифе Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

 «Реал» в гостях разобрался с «Сарагосой». «Уникаха» встретится с «Басконией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Сарагоса – Реал 70:79 (17:20, 9:17, 19:26, 25:16)
Дата проведения
21 апреля, 13.30, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча
Сарагоса
Юста (11), Уотт (11), Сулейманович (10), Белл-Хэйнс (4), Макфэдден (4) – старт; Кравич (17), Дилэйни (8), Куэвас (2), Менсия (2), Андроникашвили (1), Лангарита (0), Гонсалес (0).
Реал
Муса (13), Ябуселе (8), Кампаццо (7), Тавареш (4 + 9 подборов), Козюр (2) – старт; Дек (15), Хезоня (8), Серхио Юль (6), Руди Фернандес (6), Абальде (5), Пуарье (4), Алосен (1).

Ховентуд – Жирона 96:90 (23:21, 26:15, 20:20, 27:34)
Дата проведения
21 апреля, 13.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча
Ховентуд
Эндрюс (10), Эванс (9), Ружич (9 + 7 подборов), Кук (7), Краг (0) – старт; Томич (22), Фелис (16), Бродзянски (9), Вивес (7), Бускетс (5), Рибас (2), де Оливейра (0).
Жирона
Маркос (16 + 7 передач), Мартинес (8), Берч (7 + 7 подборов), Понc (5), Ироэгбу (3) – старт; Йорк (26), Фхельеруп (11), Сушинскас (6), Джорджевич (4), Вила (2), Соролья (2), Колом (0).

Валенсия – Тенерифе 2:0 (1 четверть)
Дата проведения
21 апреля, 18.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Бильбао – Обрадойро 0:2 (1 четверть)
Дата проведения
21 апреля, 18.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Уникаха – Баскония
Дата проведения
21 апреля, 19.30, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 25-5, Уникаха – 24-5, Барселона – 21-9, Тенерифе – 19-10, Мурсия – 19-11, Гран-Канария – 19-11, Валенсия – 18-11, Манреса – 17-13, Баскония – 16-13, Ховентуд – 14-15, Бильбао – 13-16, Сарагоса – 11-19, Андорра – 11-19, Жирона – 10-19, Гранада – 9-21, Бреоган – 8-22, Обрадойро – 7-22, Паленсия – 5-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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