Джордан Скиппер-Браун и Василие Пушица закончили сотрудничество с «Астаной»

Джордан Скиппер-Браун и Василие Пушица покинули «Астану».

Американский форвард и сербский защитник были подписаны в январе этого года.

Скиппер-Браун провел 15 матчей, набирая 7,3 очка и 5,4 подбора в среднем при 61,4% с игры и 42,9% трехочковых. Форвард выиграл конкурс данков на Матче всех звезд лиги ВТБ.

Пушица выходил в 20 матчах. В его активе 4,6 очка, 2,1 подбора и 2,8 передачи в среднем при 48,4% с игры и 20,4% трехочковых.

«Благодарим игроков за время, проведенное в нашем клубе, и желаем всего наилучшего в дальнейшей карьере!» – поблагодарила игроков пресс-служба клуба.