Adidas упустил возможность заключить контракт с Яннисом Адетокумбо перед началом его карьеры
Яннис Адетокумбо рассказал о переговорах с Adidas на начальном этапе карьеры.
Перед подписанием контракта Adidas обещал Адетокумбо подписать его брата Танасиса. Во время встречи ситуация изменилась.
«Он принес контракт и положил передо мной. Я спросил про контракт брата. И он ответил, что мы не будем подписывать соглашение с Танасисом сегодня, а сделаем это через неделю. Я, конечно, отказался.
Если бы он приложил к документу рулон туалетной бумаги и немного наличности, мы бы, наверное, подписали. Он знал, что у нас сложное финансовое положение. Знал нашу историю. Так что подозреваю, что его руководители хотели этим воспользоваться.
В разговоре с представителем Nike я сказал, что мне важно, чтобы моя семья участвовала. Если вы подписываете меня, вы берете семью, брата, мать. И она согласилась. С того момента мы работали с ней и с Nike», – рассказал форвард «Бакс».
С тех пор Адетокумбо выиграл титул чемпиона НБА, два титула MVP и выпустил пять моделей кроссовок.
Он был с Адидасом, а потом известный инцидент с горничной, после которого с ним и разорвали контракт. И не только Адик с ним контракт разорвал.
что скажешь?
Видимо, настолько Данкан был против любой излишней шумихи касательно его личности, хотя, без сомнений, мог бы не один миллион на этом заработать. Полная противоположность большинства спортивных звёзд.
Именно поэтому в крупных компаниях и на госслужбе официально запрещён приём на работу близких родственников, так как доказано, что кумовство всегда снижает эффективность и продуктивность работы.
Понятно, что далеко не всегда этот запрет работает и данная новость - один из примеров))
Итог - обида Кобе на Адидас до конца карьеры и одна из самых популярных линеек спортивных кроссовок от Найк.
Так что, IMHO, Кобе вполне можно ставить в линейку коммерческих провалов Адидаса.