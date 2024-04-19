Adidas упустил возможность заключить контракт с Яннисом Адетокумбо перед началом его карьеры

Теги Милуоки НБА кроссовки Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо рассказал о переговорах с Adidas на начальном этапе карьеры.

Перед подписанием контракта Adidas обещал Адетокумбо подписать его брата Танасиса. Во время встречи ситуация изменилась.

«Он принес контракт и положил передо мной. Я спросил про контракт брата. И он ответил, что мы не будем подписывать соглашение с Танасисом сегодня, а сделаем это через неделю. Я, конечно, отказался.

Если бы он приложил к документу рулон туалетной бумаги и немного наличности, мы бы, наверное, подписали. Он знал, что у нас сложное финансовое положение. Знал нашу историю. Так что подозреваю, что его руководители хотели этим воспользоваться.

В разговоре с представителем Nike я сказал, что мне важно, чтобы моя семья участвовала. Если вы подписываете меня, вы берете семью, брата, мать. И она согласилась. С того момента мы работали с ней и с Nike», – рассказал форвард «Бакс».

С тех пор Адетокумбо выиграл титул чемпиона НБА, два титула MVP и выпустил пять моделей кроссовок.

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22 комментария
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Фотки Яниса и Леброна можно повесить на стену "успехов" Адидас в толстых рамочках!
+20
0
+20
Семья Адетокумбо блат за блата👨‍👨‍👦‍👦
+18
-1
+17
Ответ JonJones
Они потеряли Джордана, о чем вообще речь. Все топы всегда будут в найках
Скромный топ Тим Данкан скромно бегал в Адидасах без рекламной шумихи и пиара на этот счёт
+10
0
+10
Ответ Hansbrough
Скромный топ Тим Данкан скромно бегал в Адидасах без рекламной шумихи и пиара на этот счёт
И без продаж
+9
0
+9
Ответ JonJones
Они потеряли Джордана, о чем вообще речь. Все топы всегда будут в найках
все топы будут там, где больше им заплатят
+6
0
+6
Кумовство))
+4
0
+4
Ответ Hansbrough
Скромный топ Тим Данкан скромно бегал в Адидасах без рекламной шумихи и пиара на этот счёт
Стеф Карри в Under Armour. Айверсон и Шак играли в Reebok.
+3
0
+3
Адидас не в первый жидко обделыватся
+2
0
+2
Ответ МЗ
Фотки Яниса и Леброна можно повесить на стену "успехов" Адидас в толстых рамочках!
...и фото Кобе
+4
-2
+2
Ответ Hansbrough
...и фото Кобе
а Кобе тут причём?
Он был с Адидасом, а потом известный инцидент с горничной, после которого с ним и разорвали контракт. И не только Адик с ним контракт разорвал.
+3
-1
+2
Ответ Казбек Бимбасов
А что плохого в этом?) человек воспользовался своим талантом и обеспечил полностью свою семью. Молодец с большой буквы
Свой талант - хорошо. Контракт с бесталанным братом - плохо. Все же просто )
+5
-3
+2
Ну и хорошо. Учитывая какой ужас адик сейчас делают, то даже хорошо, что не заключили с ним договор. 4 фрики, одни из лучших сейчас пар кроссовок на рынке
+2
-1
+1
Ответ JonJones
Они потеряли Джордана, о чем вообще речь. Все топы всегда будут в найках
эмбид в скетчерс, шга в Конверс, карри в карри, кавай в Нью Бэланс, Батлер в ли гинге.
что скажешь?
+2
-1
+1
Ответ Алексааандр
Ну и хорошо. Учитывая какой ужас адик сейчас делают, то даже хорошо, что не заключили с ним договор. 4 фрики, одни из лучших сейчас пар кроссовок на рынке
ты серьёзно?) Фрики - худшая именная линейка Найки за последние лет 10. ПГ - самый топ, а чуть раньше линейка Кайри нравилась, почти все серии топ.
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Ответ Nikita Dorodenko
И без продаж
Это, конечно, удивительно, что за всю карьеру не было ни одной модели хотя бы с именем Тимми на ней)
Видимо, настолько Данкан был против любой излишней шумихи касательно его личности, хотя, без сомнений, мог бы не один миллион на этом заработать. Полная противоположность большинства спортивных звёзд.
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Ответ Hansbrough
Плохо реально талантливой, но не распиаренной молодёжи, чьи места в компаниях занимают блатные бесталанные родственники крутых сотрудников.
как они связаны с яннисом? чье месть занял танассис в найки? там что лимит?
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Ответ Misha_Sapunov
плохо кому?
Плохо реально талантливой, но не распиаренной молодёжи, чьи места в компаниях занимают блатные бесталанные родственники крутых сотрудников.
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Ответ Казбек Бимбасов
А что плохого в этом?) человек воспользовался своим талантом и обеспечил полностью свою семью. Молодец с большой буквы
Как ответил чуть ранее wildgamer, хорошо, когда человек зарабатывает большие деньги своим талантом и делится своими честно заработанными доходами с родными; плохо, когда на места в компании протягиваются по блату бесталанные родственники и незаслуженно занимают места тех, кто по справедливости мог бы эти места получить.
Именно поэтому в крупных компаниях и на госслужбе официально запрещён приём на работу близких родственников, так как доказано, что кумовство всегда снижает эффективность и продуктивность работы.
Понятно, что далеко не всегда этот запрет работает и данная новость - один из примеров))
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Ответ wildgamer
Свой талант - хорошо. Контракт с бесталанным братом - плохо. Все же просто )
плохо кому?
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Ответ nikitosdaipoltos
а Кобе тут причём? Он был с Адидасом, а потом известный инцидент с горничной, после которого с ним и разорвали контракт. И не только Адик с ним контракт разорвал.
Конечно, легко рассуждать издалека, но, думаю, можно было бы придумать вариант приостановки контракта на время расследования до его окончания и вердикта суда на этот счёт, а не разорвать все связи на момент, когда человек официально не признан преступником, а имеются лишь подозрения и недоказанные официально обвинения. Презумпция невиновности должна действовать.
Итог - обида Кобе на Адидас до конца карьеры и одна из самых популярных линеек спортивных кроссовок от Найк.
Так что, IMHO, Кобе вполне можно ставить в линейку коммерческих провалов Адидаса.
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