Adidas упустил возможность заключить контракт с Яннисом Адетокумбо перед началом его карьеры

Яннис Адетокумбо рассказал о переговорах с Adidas на начальном этапе карьеры.

Перед подписанием контракта Adidas обещал Адетокумбо подписать его брата . Во время встречи ситуация изменилась.

«Он принес контракт и положил передо мной. Я спросил про контракт брата. И он ответил, что мы не будем подписывать соглашение с Танасисом сегодня, а сделаем это через неделю. Я, конечно, отказался.

Если бы он приложил к документу рулон туалетной бумаги и немного наличности, мы бы, наверное, подписали. Он знал, что у нас сложное финансовое положение. Знал нашу историю. Так что подозреваю, что его руководители хотели этим воспользоваться.

В разговоре с представителем Nike я сказал, что мне важно, чтобы моя семья участвовала. Если вы подписываете меня, вы берете семью, брата, мать. И она согласилась. С того момента мы работали с ней и с Nike», – рассказал форвард «Бакс».

С тех пор выиграл титул чемпиона , два титула MVP и выпустил пять моделей кроссовок.