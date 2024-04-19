«Делает все возможное». Кавай Ленард пока не тренируется с контактом, «Клипперс» не приняли решение по его участию в 1-м матче с «Мэвз»

Теги травмы Даллас Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» не приняли решение по участию Кавая Ленарда в 1-м матче с «Мэвз».

По словам президента клуба Лоурэнса Фрэнка, воспаление в колене все еще беспокоит звездного форварда и он пока не принимает участие в контактных тренировках.

«Клипперс» собираются включить Ленарда в список травмированных на воскресную стартовую встречу серии 1-го раунда с пометкой «под вопросом».

«Он делает все возможное. Наш медицинский персонал делает все, чтобы снять воспаление, чтобы он мог играть. Прогресс достигнут, но текущего уровня недостаточно – воспаление должно продолжать уменьшаться, чтобы он мог выполнять баскетбольные движения», – отметил Фрэнк.

Ленард ранее в апреле получил инъекцию в колено. В «Клипперс» надеются, что он будет в состоянии помочь команде.

До травмы Ленард набирал в среднем 23,7 очка, 6,1 подбора и 3,6 передачи за встречу. Форвард пропустил последние восемь матчей регулярного чемпионата и не играл с 31 марта.

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6 комментариев
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Каждый год одно и тоже
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Зато на олимпиаду намылился.
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поздравляю Даллас с проходом во второй раунд
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Хорошо что ситуация с Каваем стабильна от года к году
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Так он еще и на Олимпиаду собирается же (кстати зачем? Напомните, он разве не был чемпионом?), если его все-таки поставят на ноги и Клипперм дойдет далеко, а потом еще и Олимпиада, то в следующем сезоне мы его вообще не увидим
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Ответ Neo97
Каждый год одно и тоже
Same shit different day
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