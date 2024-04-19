Шэй Гилджес-Александер получил должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse

Шэй Гилджес-Александер получил должность в Converse .

Лидер «Оклахомы» заключил контракт с Converse, в 2025 году у звезды НБА появятся именные кроссовки.

Сделка также подразумевает, что получает должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse.

Канадский баскетболист известен своим увлечением модой. Он часто включается в списки самых стильных игроков и выступал в качестве модели на Неделе моды в Париже.