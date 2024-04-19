Шэй Гилджес-Александер получил должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse
Шэй Гилджес-Александер получил должность в Converse .
Лидер «Оклахомы» заключил контракт с Converse, в 2025 году у звезды НБА появятся именные кроссовки.
Сделка также подразумевает, что Гилджес-Александер получает должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse.
Канадский баскетболист известен своим увлечением модой. Он часто включается в списки самых стильных игроков НБА и выступал в качестве модели на Неделе моды в Париже.