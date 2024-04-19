Шэй Гилджес-Александер получил должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse

Теги светская хроника НБА кроссовки Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Converse Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер получил должность в Converse .

Лидер «Оклахомы» заключил контракт с Converse, в 2025 году у звезды НБА появятся именные кроссовки.

Сделка также подразумевает, что Гилджес-Александер получает должность креативного директора баскетбольного подразделения Converse.

Канадский баскетболист известен своим увлечением модой. Он часто включается в списки самых стильных игроков НБА и выступал в качестве модели на Неделе моды в Париже.

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10 комментариев
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Я, канье и ШГА единственные люди у которых есть вкус в одежде
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Опечатка в заголовке. Нужно так: "Шея Гилджес-Александера получила должность ..."
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Как Гилджес-Александр талантливый парень! У него одна только шея на управленческой должности!
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Порадуемся же за шею Гилджеса-Алексендра!
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Ответ AEZAKMI228
Я, канье и ШГА единственные люди у которых есть вкус в одежде
Посмотреть где то ваши показы можно?)
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когда успевать будет, надо же в офис к 9 утра приезжать по будням?
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Недавно Аезакми утверждал, что становится поклонником Рокетс. Хм, да у нас трейд назревает)
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Оклахома просто кладезь стильных баскетболистов, оказывается
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Ответ xamer 9
Посмотреть где то ваши показы можно?)
Это Тайлер Хирро сидит под аккаунтом аезакми228. Так что всё есть в свободном доступе))
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Ответ AEZAKMI228
Я, канье и ШГА единственные люди у которых есть вкус в одежде
Так это вы Бьянка Цензори? 😳
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