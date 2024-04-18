Дарвин Хэм: «Завтра мы начнем работу над планом на игру с «Денвером». Мы чувствуем себя комфортно»
Дарвин Хэм оптимистично смотрит на серию с «Наггетс».
«Лейкерс» встретятся с «Денвером» в первом раунде плей-офф сезона-2023/24. Команды играли друг с другом в финале Западной конференции прошлогоднего плей-офф. «Наггетс» одержали уверенную победу в серии со счетом 4-0.
«Предельно воодушевлен. Это наш шанс. Все начинается с нуля. Конечно, они были очень успешны в играх против нашей команды, но все может измениться. Мы с персоналом уже закладываем фундамент нашего плана на игру. Завтра мы соберемся и начнем конкретную работу над ним, приложим все усилия.
Мы чувствуем себя комфортно. Нам нравится наша ситуация. Нравится боевой дух нашей команды. Все вносят свой вклад, участвуют в обсуждении, воодушевлены этой возможностью и вызовом. Мы уважаем «Денвер», это чертовски сильный клуб, поэтому они действующие чемпионы. Но нам нравятся наши шансы», – заявил главный тренер «Лейкерс».
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