Дарвин Хэм: «Завтра мы начнем работу над планом на игру с «Денвером». Мы чувствуем себя комфортно»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм оптимистично смотрит на серию с «Наггетс».

«Лейкерс» встретятся с «Денвером» в первом раунде плей-офф сезона-2023/24. Команды играли друг с другом в финале Западной конференции прошлогоднего плей-офф. «Наггетс» одержали уверенную победу в серии со счетом 4-0.

«Предельно воодушевлен. Это наш шанс. Все начинается с нуля. Конечно, они были очень успешны в играх против нашей команды, но все может измениться. Мы с персоналом уже закладываем фундамент нашего плана на игру. Завтра мы соберемся и начнем конкретную работу над ним, приложим все усилия.

Мы чувствуем себя комфортно. Нам нравится наша ситуация. Нравится боевой дух нашей команды. Все вносят свой вклад, участвуют в обсуждении, воодушевлены этой возможностью и вызовом. Мы уважаем «Денвер», это чертовски сильный клуб, поэтому они действующие чемпионы. Но нам нравятся наши шансы», – заявил главный тренер «Лейкерс».

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дарвин Хэм: «Завтра Леброн объяснит нам план на игру с «Денвером». Мы чувствуем себя комфортно».
+23
-3
+20
Ответ gudi_goodies
Дарвин Хэм: «Завтра Леброн объяснит нам план на игру с «Денвером». Мы чувствуем себя комфортно».
"В защите поуже
В атаке пошире
Антоха, ты берешь Колю"
+14
-2
+12
Ответ sasaicustoms
"В защите поуже В атаке пошире Антоха, ты берешь Колю"
Антоха, ты берёшь Колю и говоришь что хочешь купить лошадь для скачек и ничего не понимаешь в этом. Дальше уже Коля берет тебя и вы пропадает на неделю. А на площадке я сам всё порешаю.
+10
-1
+9
Пожелаю удачи Лэйкерс
+12
-7
+5
Он же вчера говорил, мол, "завтра начнем". Теперь снова завтра?
+5
-1
+4
Ответ BT
Он же вчера говорил, мол, "завтра начнем". Теперь снова завтра?
А тут почему то по 2 раза начали новости постить. Это явно перепост вчерашней, чуть ли не слово в слово
+3
-2
+1
В смысле завтра, надо было уже позавчера. Вот Хэм лентяй
+1
-1
0
Если Хэм вообще не придёт на игры серии, то вообще ничего не изменится
+1
-1
0
Ответ JonJones
В смысле завтра, надо было уже позавчера. Вот Хэм лентяй
Это перерепост вчерашней новости. Сегодня они начали подготовку. Какое позавчера? Позавчера у них матч был, потом день отдыха и восстановление, и теперь, сегодня начало подготовки
+3
-3
0
Ответ Xell
Ну так ты же понимаешь что во 2раунде Денвер играет с Далласом)) А так спасибо.
Нет, Денвер не может играть с Далласом до финала. Во втором раунде Волки или Санс
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий