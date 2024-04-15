Игрок «Портленда» Дэлано Бэнтон выдал 0 из 15 из-за дуги в матче с «Сакраменто»

Теги Портленд Сакраменто НБА Дэлано Бэнтон Баскетбол

У Дэлано Бэнтона не заладилось с дальним броском в матче с «Сакраменто» .

Разыгрывающий «Портленда» выдал 0 из 15 из-за дуги за 39 минут.

В истории НБА ранее никто не допускал такое количество промахов с дальней дистанции без единого попадания.

В четвертой четверти 24-летний баскетболист был удален за неспортивный фол. За 39 минут он набрал 17 очков (6 из 26 с игры), 3 подбора, 7 передач и 3 перехвата.

«Блэйзерс» уступили со счетом 82:121.

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14 комментариев
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Дэлано, игра ничего не решала уже, дайте побросать пацану
+16
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+15
Как правильно уволиться из массовки)
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0
+4
Я, когда просматривал статистику игр с утра, сразу обратил на него внимание. ;)
+4
-1
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Молодец, за 15 попыток рука ни разу не дрогнула
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Целеустремленность и криворукость
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Премию Антуана Уокера этому господину!
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Это просто позор 15 раз бросить и не попасть
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бадж Volume Shooter...
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О, я не одинок в талантах по части бросков издали!)
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Ответ Jan Paskel
сразу видно руку мастера. Жаль парня удалили, он наверняка бы забросил....
Наоборот пожалели парня
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