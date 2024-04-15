Игрок «Портленда» Дэлано Бэнтон выдал 0 из 15 из-за дуги в матче с «Сакраменто»

У Дэлано Бэнтона не заладилось с дальним броском в матче с «Сакраменто» .

Разыгрывающий « » выдал 0 из 15 из-за дуги за 39 минут.

В истории ранее никто не допускал такое количество промахов с дальней дистанции без единого попадания.

В четвертой четверти 24-летний баскетболист был удален за неспортивный фол. За 39 минут он набрал 17 очков (6 из 26 с игры), 3 подбора, 7 передач и 3 перехвата.

«Блэйзерс» уступили со счетом 82:121.