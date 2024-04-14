Фрэнк Мэйсон и «Нанси» прекратили сотрудничество по соглашению сторон

Разыгрывающий Фрэнк Мэйсон покинул «Нанси» по соглашению сторон.

проводил свой второй сезон за французский клуб. 30-летний американский разыгрывающий набирал 15,5 очка, 3,3 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру в национальном чемпионате.

«Нанси» занимает 10 строчку в турнире с результатом 14-15.

«Клуб благодарит Фрэнка за его вклад в команду в прошедших сезонах и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере», – написал «Нанси» в пресс-релизе.