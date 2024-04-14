Фрэнк Мэйсон и «Нанси» прекратили сотрудничество по соглашению сторон

Теги возможные переходы Нанси чемпионат Франции Фрэнк Мэйсон Баскетбол

Разыгрывающий Фрэнк Мэйсон покинул «Нанси» по соглашению сторон.

Мэйсон проводил свой второй сезон за французский клуб. 30-летний американский разыгрывающий набирал 15,5 очка, 3,3 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру в национальном чемпионате.

«Нанси» занимает 10 строчку в турнире с результатом 14-15.

«Клуб благодарит Фрэнка за его вклад в команду в прошедших сезонах и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере», – написал «Нанси» в пресс-релизе.

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