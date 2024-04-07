Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Нанси», «Виллербан» примет «Нантер»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

« » примет «Нанси». «Виллербан» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 24-3, Париж – 21-7, – 19-8, – 19-8, Нантер – 17-10, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-13, Сен-Кантен – 14-15, – 14-14, Страсбур – 13-15, Нанси – 12-15, Ле-Ман – 12-16, – 12-16, Элан Шалон – 11-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-18, Роанн – 9-19, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.