Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Нанси», «Виллербан» примет «Нантер»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.
«Монако» примет «Нанси». «Виллербан» встретится с «Нантером».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 15.30, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 7 апреля, 17.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 7 апреля, 20.00, «Астробаль»
Положение команд: Монако – 24-3, Париж – 21-7, Виллербан – 19-8, Бурк – 19-8, Нантер – 17-10, Ле-Портель – 16-13, Шоле – 15-13, Сен-Кантен – 14-15, Лимож – 14-14, Страсбур – 13-15, Нанси – 12-15, Ле-Ман – 12-16, Дижон – 12-16, Элан Шалон – 11-17, Гравлин-Дюнкерк – 10-18, Роанн – 9-19, Блуа – 8-19, Метрополитан – 4-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.