«Я думал, ты какой-то еврейский юрист». Тони Кукоч рассказал забавную историю, как Деннис Родман не узнал его

Тони Кукоч рассказал забавную историю о встрече с Деннисом Родманом.

«Это случилось во время церемонии введения в Зал славы. Мы сидели так: Джерри Рейнсдорф, , , потом я. Деннис разговаривал со Скотти, но почему-то не разговаривал со мной. Он лишь обменялся со мной несколькими словами и отвернулся к остальным.

Я спросил Денниса: «Ты знаешь, кто я? Ты меня узнаешь?» Он ответил: «Честно говоря, я не уверен». Я сказал: «Это я, Тони». Он ответил: «О, я думал, ты какой-то еврейский юрист».

Мы оба сильно смеялись и после этого начали разговаривать», – рассказал трехкратный чемпион в составе « ».