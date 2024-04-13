«Я думал, ты какой-то еврейский юрист». Тони Кукоч рассказал забавную историю, как Деннис Родман не узнал его
Тони Кукоч рассказал забавную историю о встрече с Деннисом Родманом.
«Это случилось во время церемонии введения Майкла Джордана в Зал славы. Мы сидели так: Джерри Рейнсдорф, Скотти Пиппен, Деннис Родман, потом я. Деннис разговаривал со Скотти, но почему-то не разговаривал со мной. Он лишь обменялся со мной несколькими словами и отвернулся к остальным.
Я спросил Денниса: «Ты знаешь, кто я? Ты меня узнаешь?» Он ответил: «Честно говоря, я не уверен». Я сказал: «Это я, Тони». Он ответил: «О, я думал, ты какой-то еврейский юрист».
Мы оба сильно смеялись и после этого начали разговаривать», – рассказал трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго».