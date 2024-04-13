«Я думал, ты какой-то еврейский юрист». Тони Кукоч рассказал забавную историю, как Деннис Родман не узнал его

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Скотти Пиппен Тони Кукоч Деннис Родман Джерри Рейнсдорф Баскетбол

Тони Кукоч рассказал забавную историю о встрече с Деннисом Родманом.

«Это случилось во время церемонии введения Майкла Джордана в Зал славы. Мы сидели так: Джерри Рейнсдорф, Скотти Пиппен, Деннис Родман, потом я. Деннис разговаривал со Скотти, но почему-то не разговаривал со мной. Он лишь обменялся со мной несколькими словами и отвернулся к остальным.

Я спросил Денниса: «Ты знаешь, кто я? Ты меня узнаешь?» Он ответил: «Честно говоря, я не уверен». Я сказал: «Это я, Тони». Он ответил: «О, я думал, ты какой-то еврейский юрист».

Мы оба сильно смеялись и после этого начали разговаривать», – рассказал трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

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4 комментария
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Родман хотя бы маму родную ещё узнаёт?
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😂
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Топ рофл! Нынешняя молодёжь не умеет так тонко шутить
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Ответ Axon
Родман хотя бы маму родную ещё узнаёт?
одно могу сказать точно, что своих сводных братьев и сестёр, коих около 30, а может и 40, он точно навряд ли узнаёт
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