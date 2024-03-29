Тони Кукоч о перспективах Обрадовича в НБА: «Как тренер он достаточно хорош. Если брать манеру общения, то не знаю, приняли бы это игроки»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Желимир Обрадович Партизан НБА Тони Кукоч Баскетбол

Тони Кукоч оценил перспективы Желько Обрадовича в НБА.

Знаменитый хорватский баскетболист считает, что легенде европейского тренерского цеха мог бы помешать жесткий стиль его общения с подопечными.

«Ни для кого не секрет, что он, пожалуй, лучший тренер всех времен, особенно если мы берем последние 20 лет.

Его тренерские качества не вызывают сомнений. Я уверен, что он бы добился успеха в НБА. Если брать его знания баскетбола, он обязательно добился бы успеха. Если брать во внимание манеру общения, то тут я не уверен. Приняли бы такое американские игроки? Не знаю, все зависело бы от них.

Игроки сегодня немного избалованы, как мне кажется (улыбается). Чем больше у них денег, тем меньше они играют в баскетбол», – считает Кукоч.

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1 комментарий
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Помню его спич с красным лицом во время тайм-аута в Москве, когда Стрелниекс закидал Фенер трехами: Fuck you, Gigi Datome! Fuck you all!)
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