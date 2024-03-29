Тони Кукоч о перспективах Обрадовича в НБА: «Как тренер он достаточно хорош. Если брать манеру общения, то не знаю, приняли бы это игроки»
Тони Кукоч оценил перспективы Желько Обрадовича в НБА.
Знаменитый хорватский баскетболист считает, что легенде европейского тренерского цеха мог бы помешать жесткий стиль его общения с подопечными.
«Ни для кого не секрет, что он, пожалуй, лучший тренер всех времен, особенно если мы берем последние 20 лет.
Его тренерские качества не вызывают сомнений. Я уверен, что он бы добился успеха в НБА. Если брать его знания баскетбола, он обязательно добился бы успеха. Если брать во внимание манеру общения, то тут я не уверен. Приняли бы такое американские игроки? Не знаю, все зависело бы от них.
Игроки сегодня немного избалованы, как мне кажется (улыбается). Чем больше у них денег, тем меньше они играют в баскетбол», – считает Кукоч.