Тони Кукоч о перспективах Обрадовича в НБА: «Как тренер он достаточно хорош. Если брать манеру общения, то не знаю, приняли бы это игроки»

Тони Кукоч оценил перспективы Желько Обрадовича в НБА.

Знаменитый хорватский баскетболист считает, что легенде европейского тренерского цеха мог бы помешать жесткий стиль его общения с подопечными.

«Ни для кого не секрет, что он, пожалуй, лучший тренер всех времен, особенно если мы берем последние 20 лет.

Его тренерские качества не вызывают сомнений. Я уверен, что он бы добился успеха в . Если брать его знания баскетбола, он обязательно добился бы успеха. Если брать во внимание манеру общения, то тут я не уверен. Приняли бы такое американские игроки? Не знаю, все зависело бы от них.

Игроки сегодня немного избалованы, как мне кажется (улыбается). Чем больше у них денег, тем меньше они играют в баскетбол», – считает .