Адриатическая лига. «Будучность» сыграет с «Задаром»

Теги результаты Адриатическая лига Задар Будучность Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдет один матч.

Черногорская «Будучность» сыграет с хорватским «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Будучность – Задар
Дата проведения
13 апреля, 20.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 22-4, Партизан Сербия – 20-6, Будучность Черногория – 19-7, Цедевита-Олимпия Словения – 16-10, Мега Сербия – 16-10, Задар Хорватия – 14-12, Игокеа Босния и Герцеговина – 13-13, Сплит Хорватия – 11-15, Студентски центар Черногория – 11-15, Борац Чачак Сербия – 10-16, ФМП Сербия – 10-16, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 6-20, КРКА Словения – 5-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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