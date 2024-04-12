Дэмион Ли о возвращении на площадку: «Не произойдет в ближайшее время. Нужно быть реалистом»

Дэмион Ли восстанавливается после тяжелой травмы мениска.

Защитник «Финикса» проходит длительную реабилитацию. На вопрос о возможности вернуться к игре Ли ответил отрицательно.

«Не случится в ближайшее время. Нужно быть реалистом. Я делаю шаги. Обследования проходят нормально. Все случится только когда я пройду полный цикл, смогу не оглядываться назад, играть в полный контакт. Смогу упасть, проверить свое состояние и понять, что все в порядке.

Я прошел очень длинный путь от того состояния, в котором я был сразу после травмы. Приходится решать эту проблему постепенно и ждать хороших новостей.

Все не так грустно. Я благословлен прекрасной женой, двумя детьми. Здоровой семьей, которая меня поддерживает. Баскетбол позволяет нам поддерживать уровень жизни, и я никогда об этом не забываю», – рассказал Ли.

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» в 2022 году травмировался до начала сезона-2023/24.

Ли набирал 8,2 очка и 3 подбора в среднем за «Санз» в предыдущем регулярном чемпионате, выходя со скамейки запасных.