Кевин Дюрэнт о любимом этапе в карьере: «Период в «Тандер», когда все только начиналось. Молодые я, Харден, Уэстбрук и Серж против династий»
Кевин Дюрэнт назвал любимый этап в профессиональной карьере.
«Период в «Тандер», когда все только начиналось. Это было основой для всего остального. Мы были молодыми, сражались с династиями. Мы противостояли «Лейкерс» с Кобе, они тогда взяли два титула подряд, «Даллас», когда они выиграли чемпионат, «Майами» с Леброном и Ди-Уэйдом. С этого началось все остальное.
Молодые я, Харден, Уэстбрук и Серж, нам по 22-23 года, и нас сражу же бросили в самый огонь», – рассказал Дюрэнт.
«Оклахома» с Дюрэнтом в составе дошла до финала НБА в 2012 году. В 2011-м, 2014-м и 2016-м команда была в финале Запада.
В 2016 году Кевин перебрался в «Голден Стэйт».