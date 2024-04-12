Кевин Дюрэнт о любимом этапе в карьере: «Период в «Тандер», когда все только начиналось. Молодые я, Харден, Уэстбрук и Серж против династий»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Джеймс Харден Баскетбол

Кевин Дюрэнт назвал любимый этап в профессиональной карьере.

«Период в «Тандер», когда все только начиналось. Это было основой для всего остального. Мы были молодыми, сражались с династиями. Мы противостояли «Лейкерс» с Кобе, они тогда взяли два титула подряд, «Даллас», когда они выиграли чемпионат, «Майами» с Леброном и Ди-Уэйдом. С этого началось все остальное.

Молодые я, Харден, Уэстбрук и Серж, нам по 22-23 года, и нас сражу же бросили в самый огонь», – рассказал Дюрэнт.

«Оклахома» с Дюрэнтом в составе дошла до финала НБА в 2012 году. В 2011-м, 2014-м и 2016-м команда была в финале Запада.

В 2016 году Кевин перебрался в «Голден Стэйт».

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12 комментариев
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до сих пор уверен, что ту Оклу подкосили по большей части травмы. Один год Вестбрук, другой Дюрант. Даже травма Ибаки серьезно повлияла на исход серии с САС. А когда были здоровы, то отлетали только от исторических суперкоманд типа Майами или ГСВ 73-9. И то Воинов одолеть чуть-чуть не хватило
+11
0
+11
Серега уже сорокет разменивал в то время
+11
0
+11
Ответ DeX
до сих пор уверен, что ту Оклу подкосили по большей части травмы. Один год Вестбрук, другой Дюрант. Даже травма Ибаки серьезно повлияла на исход серии с САС. А когда были здоровы, то отлетали только от исторических суперкоманд типа Майами или ГСВ 73-9. И то Воинов одолеть чуть-чуть не хватило
Кстати, в той серии с ГСВ 73-9 при счёте 3-2 в их пользу, они в оставшихся 2-х матчах выиграли 6 четвертей из 8, но провалили всего одну четверть в каждом из матчей.
+5
0
+5
Сержу 22+23 года
+3
0
+3
Ответ saner-s88
нам по 22-28 лет
Ибаке явно за тридцатник было уже к тому моменту
+3
-1
+2
И чего же ты тогда оттуда ушел? :)
+2
-1
+1
Ответ Alex Ershov
И чего же ты тогда оттуда ушел? :)
Перестал быть молодым, очевидно.
+1
0
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Период в "Тандер"! О коллега, я тоже когда то в " Магните" работал
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а потом нелюбимый период - страдания в ГСВ, выигрыши перстней, которые ему не очень и хотелось...))
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Ответ Alex Ershov
И чего же ты тогда оттуда ушел? :)
Когда людей бросают в огонь, им оттуда хочется убежать :)
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Серега уже сорокет разменивал в то время
ааххаах хорош
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