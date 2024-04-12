Кристапс Порзингис: «Дрю Холидэй – настоящий мужик. Все в раздевалке обожают его»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Кристапс Порзингис Джейлен Браун Баскетбол

Игроки «Бостона» порадовались продлению защитника Дрю Холидэя.

Дрю Холидэй продлил контракт с «Бостоном» на 4 года.

«Дрю – настоящий мужик. Все в раздевалке обожают его. С первого дня никакого эго. Отдает всего себя команде. Полностью заслуженное продление. Хорошо, что он будет с нами», – заявил Кристапс Порзингис.

«Дрю – воплощение профессионализма и того, чего можно таким образом достигнуть. Мы все время показываем на парней на самой вершине. На Карри и Леброна. Но Дрю – это пример того как можно просто выполнять свою работу максимально хорошо в течение долгого времени и за этим здорово наблюдать», – описал одноклубника Джейлен Браун.

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