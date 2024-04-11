Эрик Споэльстра: «Мы все понимаем, насколько важно, чтобы Джимми Батлер разыгрался»

Теги Даллас Майами НБА Эрик Споэльстра Джимми Батлер Баскетбол

Эрик Споэльстра прокомментировал игру Джимми Батлера в матче против «Далласа».

«Мы все понимаем, насколько важно, чтобы Джимми разыгрался. Команда это понимает, Джимми это понимает, главный тренер это понимает.

В таких матчах, как сегодня, нужно просто найти способ остаться в игре, и Джимми сделает в концовке то, что должен сделать, но можно и не добраться до этой точки», – сказал главный тренер «Майами».

В проигранном матче с «Далласом» (92:111) Батлер набрал всего 12 очков, совершив 8 бросков с игры.

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1 комментарий
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Прикольно быть болельщиком Хит - гадаешь, соизволит ли сегодня Джимми заиграть или опять наобещает что-то про плейоф и чемпионство и уйдёт в тень.
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