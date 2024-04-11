Кайри Ирвинг обрадовался получению бонуса в 1 миллион долларов за пятьдесят побед в сезоне

Теги Даллас Майами НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг получит бонус в 1 миллион долларов за 50 побед в сезоне-2023/24.

«Даллас» взял верх над «Майами» со счетом 111:92. Победа стала пятидесятой для «Маверикс» в регулярном чемпионате. Защитник Кайри Ирвинг  провел 58-й матч за команду в этом сезоне. Комбинация этих достижений обеспечивает Ирвингу получение бонуса в 1 миллион долларов.

В концовке матча защитник поблагодарил игроков команды за победу на скамейке запасных и показал жестами «пятьдесят» и «один».

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5 комментариев
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Ну пока ему опять не ударило в голову , Кайри очевидная звезда по уровню игры.
+8
-1
+7
Ответ кандид
Какое совпадение: контрактный год (опция не в счет) и Кайри забывает о своих чудачествах, показывая лучшую игру. Значит все его закидоны носят управляемый характер?.. Ой-вэй...
Всмысле контрактный год? У него контракт на сезон 24/25 и опция на сезон 25/26.
+6
0
+6
Какое совпадение: контрактный год (опция не в счет) и Кайри забывает о своих чудачествах, показывая лучшую игру. Значит все его закидоны носят управляемый характер?.. Ой-вэй...
+7
-4
+3
Ответ кандид
Какое совпадение: контрактный год (опция не в счет) и Кайри забывает о своих чудачествах, показывая лучшую игру. Значит все его закидоны носят управляемый характер?.. Ой-вэй...
Так закидонов то почти особо и не было в последние годы. Последний его закидон это обязательная прививка. Но это не закидон, имел право отказаться. Скорее это были закидоны от отдельных штатов
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+3
Дай миллион!
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