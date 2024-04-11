Кайри Ирвинг обрадовался получению бонуса в 1 миллион долларов за пятьдесят побед в сезоне
Кайри Ирвинг получит бонус в 1 миллион долларов за 50 побед в сезоне-2023/24.
«Даллас» взял верх над «Майами» со счетом 111:92. Победа стала пятидесятой для «Маверикс» в регулярном чемпионате. Защитник Кайри Ирвинг провел 58-й матч за команду в этом сезоне. Комбинация этих достижений обеспечивает Ирвингу получение бонуса в 1 миллион долларов.
В концовке матча защитник поблагодарил игроков команды за победу на скамейке запасных и показал жестами «пятьдесят» и «один».