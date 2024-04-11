Кайри Ирвинг обрадовался получению бонуса в 1 миллион долларов за пятьдесят побед в сезоне

Кайри Ирвинг получит бонус в 1 миллион долларов за 50 побед в сезоне-2023/24.

« » взял верх над « » со счетом 111:92. Победа стала пятидесятой для «Маверикс» в регулярном чемпионате. Защитник Кайри провел 58-й матч за команду в этом сезоне. Комбинация этих достижений обеспечивает Ирвингу получение бонуса в 1 миллион долларов.

В концовке матча защитник поблагодарил игроков команды за победу на скамейке запасных и показал жестами «пятьдесят» и «один».