Джувэн Морган покинул «Руну» и подпишет контракт с другим клубом Лиги ВТБ

Теги переходы ВТБ Руна Джувэн Морган Баскетбол

«Руна» объявила об уходе из команды Джувэна Моргана.

Контракт с американским форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По информации «Перехвата», Морган подпишет соглашение с другим клубом Лиги ВТБ.

Морган присоединился к «Руне» перед началом сезона-2023/24. В составе команды он провел 28 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 13,6 очка, 6,6 подбора, 2,3 передачи, 1,4 перехвата и 1,0 блок-шота.

«Джувэн – настоящий профессионал, прекрасный человек и отличный игрок. В первой части сезона травмы помешали ему набрать хорошую форму, но во втором этапе мы с вами видели, как он вел за собой команду и отдавался на 100% в каждой игре. Спасибо ему за яркий сезон!» – сказал генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич.

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