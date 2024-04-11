Номер Тьяго Сплиттера будет выведен из обращения в «Басконии»

«Баскония» выведет из обращения 21 номер Тьяго Сплиттера.

Бразильский центровой провел 7 лет в испанском клубе с 2003 по 2010 год. При нем команда выиграла 9 национальных титулов (2 звания чемпиона в 2008 и 2010, 3 кубка, 4 Суперкубка). был признан MVP чемпионата Испании в 2010 году.

После отъезда из Испании центровой провел семь сезонов в НБА, выступая за « », «Атланту» и «Филадельфию». Игрок стал чемпионом в 2014 году в составе «Сперс».

В данный момент Сплиттер работает в тренерском штабе «Хьюстон Рокетс».