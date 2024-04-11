Номер Тьяго Сплиттера будет выведен из обращения в «Басконии»

Теги Атланта Хьюстон Филадельфия Сан-Антонио Баскония Тьяго Сплиттер НБА чемпионат Испании Баскетбол

«Баскония» выведет из обращения 21 номер Тьяго Сплиттера.

Бразильский центровой провел 7 лет в испанском клубе с 2003 по 2010 год. При нем команда выиграла 9 национальных титулов (2 звания чемпиона в 2008 и 2010, 3 кубка, 4 Суперкубка). Сплиттер был признан MVP чемпионата Испании в 2010 году.

После отъезда из Испании центровой провел семь сезонов в НБА, выступая за «Сан-Антонио», «Атланту» и «Филадельфию». Игрок стал чемпионом НБА в 2014 году в составе «Сперс».

В данный момент Сплиттер работает в тренерском штабе «Хьюстон Рокетс».

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий