Дрю Холидэй продлит контракт с «Бостоном» на 4 года и 135 миллионов долларов

Теги переходы Бостон Леброн Джеймс НБА Эл Хорфорд Стефен Карри Дрю Холидэй Баскетбол

Дрю Холидэй подпишет четырехлетнее соглашение с «Селтикс».

Агент защитника «Бостона» сообщил о достигнутой договоренности. Общая сумма продления составит 135 миллионов долларов. Дрю Холидэй воспользовался опцией и отказался от последнего года по текущему контракту на сумму в 37,3 миллиона.

Соглашение продлевает сотрудничество с защитником до конца сезона-2027/28.

Достигнутые договоренности позволят «Бостону» сэкономить несколько миллионов долларов в следующем сезоне и помогут сохранить ядро текущего состава. Команда выйдет за второй потолок в следующем регулярном чемпионате, что повлияет на возможности по работе с составом.

Холидэй станет четвертым игроком, подписавшим соглашение на сумму выше 100 миллионов после достижения 33 лет. Кроме него в списке Леброн Джеймс, Стеф Карри и Эл Хорфорд.

Защитник набирает 12,5 очка, 5,4 подбора и 4,9 передачи в среднем в сезоне-2023/24. Его статистические показатели снизились после перехода в «Селтикс», что вызвано составом и ролью в команде. Холидэй показывает лучшие в карьере показатели по проценту реализации трехочковых – 43,1.

1 комментарий
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Респект менеджменту бостона, все проведенные обмены этого сезона очень эффективны. Одним словом кельты главные претенденты на титул бесспорно!
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