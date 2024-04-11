Дрю Холидэй продлит контракт с «Бостоном» на 4 года и 135 миллионов долларов

Дрю Холидэй подпишет четырехлетнее соглашение с «Селтикс».

Агент защитника « » сообщил о достигнутой договоренности. Общая сумма продления составит 135 миллионов долларов. воспользовался опцией и отказался от последнего года по текущему контракту на сумму в 37,3 миллиона.

Соглашение продлевает сотрудничество с защитником до конца сезона-2027/28.

Достигнутые договоренности позволят «Бостону» сэкономить несколько миллионов долларов в следующем сезоне и помогут сохранить ядро текущего состава. Команда выйдет за второй потолок в следующем регулярном чемпионате, что повлияет на возможности по работе с составом.

Холидэй станет четвертым игроком, подписавшим соглашение на сумму выше 100 миллионов после достижения 33 лет. Кроме него в списке , и .

Защитник набирает 12,5 очка, 5,4 подбора и 4,9 передачи в среднем в сезоне-2023/24. Его статистические показатели снизились после перехода в «Селтикс», что вызвано составом и ролью в команде. Холидэй показывает лучшие в карьере показатели по проценту реализации трехочковых – 43,1.