Джон Калипари официально возглавил университет Арканзас

Теги NCAA Джон Калипари университет Арканзас университет Кентукки Баскетбол

Джон Калипари стал главным тренером университета Арканзас.

С 65-летним специалистом подписан контракт на пять лет с зарплатой в 7 миллионов долларов за сезон и различными премиальными.

Калипари покинул университет Кентукки, которым он руководил с 2009 года и где зарабатывал 8,5 миллиона долларов в год. В 2012-м команда стала чемпионом NCAA.

Кентукки сенсационно проиграл Окленду в 1-м раунде Мартовского безумия NCAA. За последние пять лет у команда всего одна победа в матчах турниров NCAA.

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