Джон Калипари официально возглавил университет Арканзас

Джон Калипари стал главным тренером университета Арканзас.

С 65-летним специалистом подписан контракт на пять лет с зарплатой в 7 миллионов долларов за сезон и различными премиальными.

покинул университет Кентукки, которым он руководил с 2009 года и где зарабатывал 8,5 миллиона долларов в год. В 2012-м команда стала чемпионом NCAA.

Кентукки сенсационно проиграл Окленду в 1-м раунде Мартовского безумия NCAA. За последние пять лет у команда всего одна победа в матчах турниров .