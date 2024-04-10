Джей Краудер о подавленном состоянии «Бакс»: «Нам надирают задницу уже примерно неделю»

Теги Милуоки НБА Джей Краудер Баскетбол

Джей Краудер после утренней тренировки объяснил подавленное состояние «Бакс».

«Нам надирают задницу уже примерно неделю, поэтому так и будет. Это естественно. Никто не будет улыбаться и радоваться такому количеству поражений, которое мы потерпели. Этому не бывать.

Мы всего лишь люди. Мы команда, которая знает, что он нее ждут, и стараемся делать все возможное. Но мы понимаем, что у нас была довольно дерьмовая неделя, поэтому веселья не будет», – сказал форвард «Милуоки».

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1 комментарий
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...а тренер продолжает говорить нам "Камон, летсгоу"
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