Джей Краудер о подавленном состоянии «Бакс»: «Нам надирают задницу уже примерно неделю»
Джей Краудер после утренней тренировки объяснил подавленное состояние «Бакс».
«Нам надирают задницу уже примерно неделю, поэтому так и будет. Это естественно. Никто не будет улыбаться и радоваться такому количеству поражений, которое мы потерпели. Этому не бывать.
Мы всего лишь люди. Мы команда, которая знает, что он нее ждут, и стараемся делать все возможное. Но мы понимаем, что у нас была довольно дерьмовая неделя, поэтому веселья не будет», – сказал форвард «Милуоки».