Зайон Уильямсон: «Знал, что противники начнут искать меня в защите. Я посмотрел записи, и мне это не понравилось»

Теги Новый Орлеан Финикс НБА Зайон Уильямсон Зик Ннаджи Херберт Джонс Хосе Альварадо Баскетбол

Зайон Уильямсон рассказал о своей работе над игрой в защите.

«Я сам игрок атакующего плана. Так что в начале сезона знал, что противники начнут искать меня в защите. Посмотрел записи, и мне это не понравилось. Меня воодушевляет игра Херберта Джонса. Он, Хосе Альварадо и Зик Ннаджи. Так что я решил постоять за себя. Работать над этим компонентом. Чтобы иметь возможность внести свой вклад, когда это необходимо», – прокомментировал свой прогресс форвард «Нового Орлеана».

«Пеликанс» одержали победу над «Санз» со счетом 113:105.

Уильямсон собрал 10 подборов и сделал 5 блок-шотов (личный рекорд), добавив 29 очков и 7 передач к своей статистической линейке.

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