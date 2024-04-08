Зайон Уильямсон: «Знал, что противники начнут искать меня в защите. Я посмотрел записи, и мне это не понравилось»

Зайон Уильямсон рассказал о своей работе над игрой в защите.

«Я сам игрок атакующего плана. Так что в начале сезона знал, что противники начнут искать меня в защите. Посмотрел записи, и мне это не понравилось. Меня воодушевляет игра . Он, и Зик Ннаджи. Так что я решил постоять за себя. Работать над этим компонентом. Чтобы иметь возможность внести свой вклад, когда это необходимо», – прокомментировал свой прогресс форвард «Нового Орлеана».

«Пеликанс» одержали победу над «Санз» со счетом 113:105.

собрал 10 подборов и сделал 5 блок-шотов (личный рекорд), добавив 29 очков и 7 передач к своей статистической линейке.