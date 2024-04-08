Чемпионат Турции. «Фенербахче» против «Анадолу Эфеса»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.

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Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Анадолу Эфес – 22-3, Фенербахче – 21-3, Бешикташ – 19-6, Каршияка – 18-8, Маниса – 14-12, Галатасарай – 13-13, Петким Спор – 13-13, Дарушафака – 12-14, Бююкчекмедже – 12-14, Тюрк Телеком – 11-15, Бурсаспор – 11-15, Тофаш – 10-16, Бахчешехир – 10-16, Меркезефенди – 9-17, Бодрумспор – 8-18, Самсунспор – 3-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.