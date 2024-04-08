Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Панатинаикоса»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.
В группе А «Колоссос» примет «Панатинаикос».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 8 апреля, 17.15, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 22-2, Перистери – 16-8, Промитеас – 14-9, Арис – 12-12, Колоссос – 9-14.
Группа Б
Положение команд: АЕК – 10-14, ПАОК – 9-15, Лаврион – 9-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-16, Аполлон – 4-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.