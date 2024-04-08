Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Панатинаикоса»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.

В группе А «Колоссос» примет « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Колоссос – Панатинаикос Дата проведения 8 апреля, 17.15, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou» Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 21-1, Олимпиакос – 22-2, Перистери – 16-8, Промитеас – 14-9, Арис – 12-12, Колоссос – 9-14.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 10-14, ПАОК – 9-15, Лаврион – 9-15, Кардицас – 8-15, Марусси – 7-16, Аполлон – 4-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.