Энтони Дэвис усугубил повреждение левого глаза и не смог доиграть матч против «Миннесоты»
Энтони Дэвис усугубил травму левого глаза .
Форвард «Лейкерс» не смог выйти на вторую половину матча против «Миннесоты» в воскресенье.
Дэвис получил травму в результате случайного удара Кайла Андерсона. Он сразу же упал на паркет и закрыл лицо руками.
Существует оптимизм, что Дэвис сможет вернуться в состав «озерников» уже во вторник, сообщил ESPN источник, знакомый с ситуацией.
16 марта Энтони получил царапину на роговице левого глаза во время встречи с «Голден Стэйт».