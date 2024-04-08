Энтони Дэвис усугубил повреждение левого глаза и не смог доиграть матч против «Миннесоты»

Теги травмы Лейкерс Миннесота НБА Энтони Дэвис Кайл Андерсон Баскетбол

Энтони Дэвис усугубил травму левого глаза .

Форвард «Лейкерс» не смог выйти на вторую половину матча против «Миннесоты» в воскресенье.

Дэвис получил травму в результате случайного удара Кайла Андерсона. Он сразу же упал на паркет и закрыл лицо руками.

Существует оптимизм, что Дэвис сможет вернуться в состав «озерников» уже во вторник, сообщил ESPN источник, знакомый с ситуацией.

16 марта Энтони получил царапину на роговице левого глаза во время встречи с «Голден Стэйт».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Существует оптимизм, что Дэвис сможет вернуться в состав..." - велик могучим русский языка!
+4
0
+4
Что там такое? Бровь в глаза попала?
0
0
0
Ответ кандид
"Существует оптимизм, что Дэвис сможет вернуться в состав..." - велик могучим русский языка!
Да в том то и дело, что это перевод с английского. There is ...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий