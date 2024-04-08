Энтони Дэвис усугубил повреждение левого глаза и не смог доиграть матч против «Миннесоты»

Энтони Дэвис усугубил травму левого глаза .

Форвард « » не смог выйти на вторую половину матча против «Миннесоты» в воскресенье.

Дэвис получил травму в результате случайного удара . Он сразу же упал на паркет и закрыл лицо руками.

Существует оптимизм, что сможет вернуться в состав «озерников» уже во вторник, сообщил ESPN источник, знакомый с ситуацией.

16 марта Энтони получил царапину на роговице левого глаза во время встречи с «Голден Стэйт».