Крис Куинн и Ламар Скитер – кандидаты на должность главного тренера «Хорнетс»

«Шарлотт» продолжает поиски нового главного тренера.

Ожидается, что ассистент « » и ассистент «Юты» Ламар Скитер будут рассматриваться как кандидаты на вакантную должность главного тренера « ».

Куинн ранее проходил собеседование на эту должность в 2022 году. В конечном итоге должность досталась Стиву Клиффорду, который ушел с нее ранее на этой неделе.

«Хорнетс» планируют также провести собеседования с Дэвидом Адельманом, Чарльзом Ли, Жорди Фернандесом и Кевином Янгом.