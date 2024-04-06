Крис Куинн и Ламар Скитер – кандидаты на должность главного тренера «Хорнетс»

Теги Шарлотт Майами Крис Куинн НБА Юта Баскетбол

«Шарлотт» продолжает поиски нового главного тренера.

Ожидается, что ассистент «Майами» Крис Куинн и ассистент «Юты» Ламар Скитер будут рассматриваться как кандидаты на вакантную должность главного тренера «Шарлотт».

Куинн ранее проходил собеседование на эту должность в 2022 году. В конечном итоге должность досталась Стиву Клиффорду, который ушел с нее ранее на этой неделе.

«Хорнетс» планируют также провести собеседования с Дэвидом Адельманом, Чарльзом Ли, Жорди Фернандесом и Кевином Янгом.

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1 комментарий
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Там док освободится, после 1 раунда плей офф
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