Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд за последние 10 игр

Теги Бостон Кливленд Даллас Голден Стэйт Лейкерс Майами Орландо Торонто НБА Баскетбол

«Бостон» и «Даллас» – в лидерах по эффективности в НБА.

Среди наблюдений аналитика Кирка Голдсберри:

1. Нападение «Бостона» на ином уровне.

2. «Даллас» нашел свою защиту к дедлайну.

3. «Даллас» поймал кураж.

4. «Лейкерс» не сильно отстают.

5. «Торонто» ну точно не танкуют ради спасения пика.

6. «Кливленд» вызывает тошноту.

7. «Голден Стэйт» и «Лейкерс» играют слишком хорошо для плей-ин.

8. Но такова жизнь.

9. «Майами» на подъеме.

10. «ОРЛАНДО»!!

 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удивительным образом в “The Quadrant of WOW” оказались Милуоки, которые в последних матчах сыграли 5-5 и дважды подряд проиграли лузерам из Вашингтона и Мемфиса.
Ну и кстати удивлен высокому рейтингу Пейсерс с текущей формой Халибертона.
0
0
0
"2. «Даллас» нашел свою защиту к дедлайну." - не Даллас, а Миннесота
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий