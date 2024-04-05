Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд за последние 10 игр
«Бостон» и «Даллас» – в лидерах по эффективности в НБА.
Среди наблюдений аналитика Кирка Голдсберри:
1. Нападение «Бостона» на ином уровне.
2. «Даллас» нашел свою защиту к дедлайну.
3. «Даллас» поймал кураж.
4. «Лейкерс» не сильно отстают.
5. «Торонто» ну точно не танкуют ради спасения пика.
6. «Кливленд» вызывает тошноту.
7. «Голден Стэйт» и «Лейкерс» играют слишком хорошо для плей-ин.
8. Но такова жизнь.
9. «Майами» на подъеме.
10. «ОРЛАНДО»!!
Ну и кстати удивлен высокому рейтингу Пейсерс с текущей формой Халибертона.