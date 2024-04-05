Баскетбольный аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности команд за последние 10 игр

«Бостон» и «Даллас» – в лидерах по эффективности в НБА.

Среди наблюдений аналитика Кирка Голдсберри:

1. Нападение «Бостона» на ином уровне.

2. «Даллас» нашел свою защиту к дедлайну.

3. «Даллас» поймал кураж.

4. «Лейкерс» не сильно отстают.

5. «Торонто» ну точно не танкуют ради спасения пика.

6. «Кливленд» вызывает тошноту.

7. «Голден Стэйт» и «Лейкерс» играют слишком хорошо для плей-ин.

8. Но такова жизнь.

9. «Майами» на подъеме.

10. «ОРЛАНДО»!!